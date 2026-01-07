07.01.2026 06:04:40

EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.02 Uhr 15,0 Punkte auf 25.096,0. In den Handel gegangen war er mit 25.116,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.133,0 und das -tief bei 25.084,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 198 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

