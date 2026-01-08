EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.10 Uhr 15,0 Punkte auf 25.218,0. In den Handel gegangen war er mit 25.240,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.284,0 und das -tief bei 25.195,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 253 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 00:11 ET (05:11 GMT)