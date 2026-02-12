EUREX/DAX-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.55 Uhr 36,0 Punkte auf 25.020,0. In den Handel gegangen war er mit 24.977,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.041,0 und das -tief bei 24.964,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 144 Kontrakte.

February 11, 2026 23:58 ET (04:58 GMT)