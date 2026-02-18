|
18.02.2026 06:01:40
EUREX/DAX-Future im Frühhandel etwas höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.59 Uhr 34,0 Punkte auf 25.120,0. In den Handel gegangen war er mit 25.077,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.125,0 und das -tief bei 25.053,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 240 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)
