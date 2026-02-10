EUREX/DAX-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.06 Uhr 23,0 Punkte auf 25.077,0. In den Handel gegangen war er mit 25.076,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.088,0 und das -tief bei 25.044,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 255 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)