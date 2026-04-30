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30.04.2026 06:07:40
EUREX/DAX-Future im Frühhandel im Minus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen 142 auf 23.910 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.054 und das -tief bei 23.907 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 215 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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