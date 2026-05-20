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20.05.2026 08:30:41
EUREX/DAX-Future im Verlauf bereits vom Tief erholt
DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf leichter, hat sich von seinem Tagestief allerdings schnell wieder erholt. Der Juni-Kontrakt verliert 128 auf 24.356 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.380 und das -tief bei 24.200 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.355 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)
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