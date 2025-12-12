12.12.2025 08:08:39

EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08.01 Uhr um 37,0 Punkte höher mit 24.407,0. In den Handel gegangen war er mit 24.364,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.438,0 und das -tief bei 24.359,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 507 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 02:08 ET (07:08 GMT)

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwächer. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

