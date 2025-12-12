EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08.01 Uhr um 37,0 Punkte höher mit 24.407,0. In den Handel gegangen war er mit 24.364,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.438,0 und das -tief bei 24.359,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 507 Kontrakte.

December 12, 2025 02:08 ET (07:08 GMT)