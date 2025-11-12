EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas fester - Umsatz dünn

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im vormittäglichen Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.28 Uhr 53,0 Punkte höher mit 24.302,0. In den Handel gegangen war er mit 24.255,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.314,0 und das Tagestief bei 24.253,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.031 Kontrakte. "Das einzige, was skeptisch stimmt, ist der niedrige Umsatz", so ein Marktteilnehmer. Das lasse ein wenig zweifeln, ob der Abwärtstrend bei 24.140 nun wirklich beendet sei oder nur aufgefächert werde.

November 12, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)