EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf am Vortag geht es für den DAX-Future zum Wochenschluss leicht nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 8:53 Uhr um 12 auf 14.023 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.057 und das Tagestief bei 13.970 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.220 Kontrakte. Wie bereits am Vortag zu beobachten, drohen in dem ausgedünnten Volumen hohe Schwankungen. Charttechnisch wichtig wäre, dass das Vortagestief bei 13.904 Punkten nicht unterschritten werde.

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)