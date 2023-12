EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf etwas leichter. Der März-Kontrakt verliert 55 auf 16.856 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.903 und das Tagestief bei 16.837 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.856 Kontrakte. Nach einem recht schwankungsarmen Vortag wird auch im Tagesverlauf mit einem ruhigen Geschäft gerechnet. Eine gute Unterstützung lieferte am Vortag die Marke bei 16.800, bei 16.900 war in der Nacht dagegen gute Abgabebereitschaft zu erkennen. Diese beiden Marken dürften die Eckpfeiler für den Handel am Freitag liefern.

December 22, 2023 02:27 ET (07:27 GMT)