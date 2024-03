EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleineren Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der Juni-Kontrakt verliert zum Übergang aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel gegen 8.04 Uhr 43,0 Punkte auf 18.769,0. In den Handel gegangen war er mit 18.800,0 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.812,0 und das Tagestief bei 18.766,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.380 Kontrakte.

Ein Widerstand wird beim neuen Allzeithoch von 18.812 Punkten erwartet, Unterstützung bei 18.650 Punkten, hier verläuft der beschleunigte Aufwärtstrend.

March 28, 2024 03:12 ET (07:12 GMT)