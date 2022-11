EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter - Noch positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit geringen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der Dezember-Kontrakt notiert gegen 8.22 Uhr 46,0 Punkte niedriger mit 13.458,0. In den Handel gegangen war er mit 13.437,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.492,0 und das -tief bei 13.414,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.387 Kontrakte.

"Nun kämpft der FDAX noch unentschlossen und ergebnisoffen um das Vorgängerhoch vom letzten Dienstag bei 13.464 Punkten", heißt es in den Mußler-Briefen. Noch sei ein neues High über 13.565 wahrscheinlich, dann werde es aber "sofort" eng. "In echte Schwierigkeiten gerät der FDAX Stand jetzt erstmals, wenn er unter das vorletzte Konsolidierungstief bei 13.404 fällt", so die Mußer-Briefe.

