03.11.2025 08:26:40

EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.03 Uhr um 39,0 Punkte höher mit 24.085,0. In den Handel gegangen war er mit 24.113,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.123,0 und das -tief bei 24.068,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 622 Kontrakte.

"Zunächst deutet sich ein Tag mit geringer Vola an", so ein Marktanalyst. Ein Abwärtstrend vom Hoch vom 9. Oktober über das Zwischenhoch vom 27. Oktober liegt bei 24.330 Punkten, ein ganz kurzfristiger Abwärtstrend vom Hoch vom 29. Oktober bei 24.408 verlaufe bei 24.220. Eine Unterstützungszone bei 23.980, wie ein Marktanalyst sagt. Diese dürfe nicht nachhaltig unterschritten werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 02:26 ET (07:26 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel nach. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen