EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.03 Uhr um 39,0 Punkte höher mit 24.085,0. In den Handel gegangen war er mit 24.113,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.123,0 und das -tief bei 24.068,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 622 Kontrakte.

"Zunächst deutet sich ein Tag mit geringer Vola an", so ein Marktanalyst. Ein Abwärtstrend vom Hoch vom 9. Oktober über das Zwischenhoch vom 27. Oktober liegt bei 24.330 Punkten, ein ganz kurzfristiger Abwärtstrend vom Hoch vom 29. Oktober bei 24.408 verlaufe bei 24.220. Eine Unterstützungszone bei 23.980, wie ein Marktanalyst sagt. Diese dürfe nicht nachhaltig unterschritten werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 02:26 ET (07:26 GMT)