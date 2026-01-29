EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:35 Uhr um 5,0 Punkte höher mit 24.905. In den Handel gegangen war er mit 24.933 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.017 und das Tagestief bei 24.841 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.675 Kontrakte.

January 29, 2026 02:37 ET (07:37 GMT)