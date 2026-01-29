|
29.01.2026 08:36:42
EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet
DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:35 Uhr um 5,0 Punkte höher mit 24.905. In den Handel gegangen war er mit 24.933 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.017 und das Tagestief bei 24.841 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.675 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2026 02:37 ET (07:37 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!