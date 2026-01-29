29.01.2026 08:36:42

EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:35 Uhr um 5,0 Punkte höher mit 24.905. In den Handel gegangen war er mit 24.933 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.017 und das Tagestief bei 24.841 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.675 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 02:37 ET (07:37 GMT)

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

