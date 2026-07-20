|
20.07.2026 08:42:39
EUREX/DAX-Future im Verlauf im Minus
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf etwas nach unten. Der September-Kontrakt verliert 83 auf 24.850 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.993 und das Tagestief bei 24.846 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 635 Kontrakte. Die geopolitische Lage spreche gegen eine Erholung, eine erneute Abwärtswelle dürfte für neue Kurzfristige Tiefs sorgen, heißt es von Freunden der technischen Analyse.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!