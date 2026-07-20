EUREX/DAX-Future im Verlauf im Minus

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf etwas nach unten. Der September-Kontrakt verliert 83 auf 24.850 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.993 und das Tagestief bei 24.846 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 635 Kontrakte. Die geopolitische Lage spreche gegen eine Erholung, eine erneute Abwärtswelle dürfte für neue Kurzfristige Tiefs sorgen, heißt es von Freunden der technischen Analyse.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)