EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 70 auf 14.833 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.849 und das -tief bei 14.790 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 7.130 Kontrakte. Positiv wird gewertet, dass der DAX-Future am Vortag bereits oberhalb der Marke von 14.700 Punkten wieder nach oben gedreht ist. Diese Unterstützung sollte auch zum Wochenschluss Bestand haben, heißt es von technisch orientierten Marktteilnehmern. Auf der Oberseite sind die Widerstände im Bereich um 15.900 Punkte herauszunehmen, um dann in den Bereich von 15.060 Zählern laufen zu können.

October 27, 2023 03:14 ET (07:14 GMT)