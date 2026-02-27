EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Freitagvormittag knapp behauptet. Die Umsätze sind vergleichsweise dünn. Für den Tag zeichnet sich einen Beibehaltung der Seitwärtstendenz ab. Der März-Kontrakt verliert 48 auf 25.329 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.336 und das Tagestief bei 25.279 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 693 Kontrakte.

February 27, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)