|
27.02.2026 08:31:43
EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet
DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Freitagvormittag knapp behauptet. Die Umsätze sind vergleichsweise dünn. Für den Tag zeichnet sich einen Beibehaltung der Seitwärtstendenz ab. Der März-Kontrakt verliert 48 auf 25.329 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.336 und das Tagestief bei 25.279 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 693 Kontrakte.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!