EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert nach dem Plus zum Wochenschluss am Montag im Verlauf knapp im Minus. Der September-Kontrakt verliert 22 auf 13.860 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.870 und das Tagestief bei 13.835 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1142 Kontrakte. Als Ziel der übergeordneten Aufwärtsbewegung nennen technische Analysten die Marke bei 14.034 Punkten. In der Urlaubszeit geht es für den Kontrakt allerdings bei dünnen Umsätzen nach oben, ein Rücksetzer sei daher nicht ausgeschlossen.

August 15, 2022 02:30 ET (06:30 GMT)