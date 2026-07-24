24.07.2026 08:49:40

EUREX/DAX-Future im Verlauf leicht erholt

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf leicht nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 47 auf 24.840 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.880 und das Tagestief bei 24.788 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 482 Kontrakte. Nach dem kräftigen Vola-Anstieg am Vortag wird erneut mit deutlichen Schwankungen zum Wochenschluss gerechnet. Positiv ist zu werten, dass die Marke bei 24.788 Punkten am Morgen gehalten hat. Ein Bruch dürfte weitere technisch motivierte Käufe auslösen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)

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