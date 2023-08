EUREX/DAX-Future im Verlauf leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter tendiert der DAX-Future am Dienstag im Verlauf. Der September-Kontrakt verliert 21 auf 16.531 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.561 und das Tagestief bei 16.523 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.552 Kontrakte. Am Vortag notierte der Future in einer engen Handelsspanne zwischen 16.505 und 16.615 Punkten, dies sind auch zunächst die Marken für den Tagesverlauf, die es zu beachten gilt.

August 01, 2023 02:21 ET (06:21 GMT)