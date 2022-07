EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kommt am Freitag im Verlauf etwas deutlicher zurück. Der September-Kontrakt verliert um 8:25 Uhr um 68 auf 12.787 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.869 und das Tagestief bei 12.784 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.221 Kontrakte. Nach dem Plus der vergangenen beiden Tage sehen Charttechniker bei 12.900 Punkten die Hürde, die aktuell den Weg nach oben versperrt. "Ich erwarte nicht, dass Anleger vor den Payrolls weiteres Risiko auf die Bücher nehmen", heißt es am Morgen von einem Marktteilnehmer. Mit Blick gen Süden sollte das Kontrakttief bei 12.367 Zählern nicht unterschritten werden.

July 08, 2022 02:36 ET (06:36 GMT)