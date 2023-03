EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Donnerstag im Verlauf nach unten. Der März-Kontrakt verliert 82 auf 15.247 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.407 und das -tief bei 15.233 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.759 Kontrakte. Charttechnisch positiv wäre, wenn das Vorwochentief bei 15.201 Punkte nicht unterschritten würde. Darunter könnten Stops ausgelöst werden, so ein technisch orientierter Händler. In der Folge könne der DAX-Future schnell in den Bereich bei 15.000 Punkten durchrutschen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2023 02:57 ET (07:57 GMT)