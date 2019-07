EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter - aber im Aufwärtstrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf des frühen Handels etwas nach unten. Der marktführende September-Future fällt gegen 8.10 Uhr um 67 auf 12.501,5 Punkte. Händler sprechen von einer anhaltenden Konsolidierung oberhalb der Ausbruchsmarke von 12.442 Punkten. Knapp darunter verläuft nun auch der Aufwärtstrend. "Der Unterstützungsbereich muss halten", so ein Marktteilnehmer. Sonst trübe sich die Lage etwas ein. Auf der Oberseite gilt das Jahreshoch bei 12.650 Punkten als Widerstand. Der MACD stehe weiter auf "long", heißt es am Markt. Das Tageshoch liegt bisher bei 12.550 und das -tief bei 12.484,5 Punkten. Umgesetzt worden sind knapp 3.800 Kontrakte.

