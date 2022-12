EUREX/DAX-Future im Verlauf nur noch etwas höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit nur noch geringen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag zum Übergang aus dem asiatischen in den europäischen Handel. Der März-Kontrakt steigt gegen 8.10 Uhr um 31 Punkte auf 14.169,0. In den Handel gegangen war er mit 14.148,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.204,0 und das Tagestief bei 14.129,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.501 Kontrakte.

Die Grundstimmung bleibt nach dem Bruch des Konsolidierungs-Abwärtstrends positiv. Der nächste Widerstandsbereich wird nun um 14.270 Punkte ausgemacht. Ein Fall unter 14.000 wäre dagegen negativ und würde auch den kurzfristigen Aufwärtstrend beenden.

