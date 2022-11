EUREX/DAX-Future im Verlauf stabil im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch zum Start in den November hält die Aufwärtsbewegung im DAX-Future an. Im Tageshoch notierte der Dezember-Kontrakt am Dienstag bei 13.395 Punkten, der höchste Stand seit 13. September. Leicht positiv wird an der Börse gewertet, dass die Importpreise in Deutschland am Monatssicht das erste Mal seit April 2020 leicht gefallen sind. Aber auch bisher unbestätigte Meldungen, dass China über den Ausstieg aus der "Non-Covid-Politik" zumindest nachdenke, wird an der Börse positiv gewertet.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 85 auf 13.364 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.395 und das Tagestief bei 13.298 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.637 Kontrakte. Charttechnisch wäre wünschenswert, dass der Future das Freitagshoch bei 13.376 Punkten nachhaltig herausnimmt. Damit bestünde die Option in Richtung des September-Hochs bei 13.596 Punkten zu laufen.

