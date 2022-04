EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter abwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Druck auf die DAX-Futures hält am Montag im Verlauf des Handels an. Der Juni-Kontrakt verliert gegen 8.10 Uhr 161 Punkte auf 13.908. In den Handel gegangen war er mit 14.045 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.067 und das Tagestief bei 13.888 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.630 Kontrakte.

In den Blick gerät laut Marktanalysten nun der Unterstützungsbereich um 13.870 Punkte. Auf der Oberseite könnte der Bereich um 14.000 nun ersten Widerstand bieten.

April 25, 2022 02:19 ET (06:19 GMT)