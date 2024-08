EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter abwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiteren kräftigen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen zum Übergang aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der September-Kontrakt verliert gegen 8.04 Uhr 469 Punkte auf 17.325. In den Handel gegangen war er mit 17.650 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.741 und das Tagestief bei 17.291 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.037 Kontrakte.

Aus technischer Sicht arbeitet nun das jüngste Trading-Verkaufssignal, erzeugt durch den Fall unter 18.200 und 17.950 Punkte. Die Unterstützung bei 17.600 sei nun ebenfalls durchbrochen, die nächste liege nun bei 17.200 Punkten. Hier starte eine Unterstützungszone, die bis 16.600 Punkte reiche. Kurzfristig verbessern würde sich die Situation nur bei einer Rückkehr über 18.200 Punkte.

August 05, 2024 02:23 ET (06:23 GMT)