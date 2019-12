EUREX/DAX-Future innerhalb der Trading-Spanne gefangen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf im Plus. Am übergeordneten Bild hat sich allerdings nichts geändert. Er notiert innerhalb seiner nun seit fast einem Monat bestehenden Trading-Spanne zwischen 13.039 und 13.374 Punkten. Erst mit dem Ausbruch aus dieser Box dürfte er eine neue Marschrichtung einschlagen, heißt es von technischen Analysten.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 38 auf 13.262,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.294 und das Tagestief bei 13.251,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.483 Kontrakte.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2019 02:32 ET (07:32 GMT)