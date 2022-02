EUREX/DAX-Future kann Aufschläge im Verlauf behaupten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann am Mittwoch im Verlauf sein Plus aus dem frühen Handel behaupten. Der März-Kontrakt steigt um 58 auf 15.345 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.373 und das -tief bei 15.288 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.236 Kontrakte. Mit dem Plus hat der DAX-Future den kurzfristigen Abwärtstrend beendet. Der nächste Widerstand wird nun im Bereich um 15.500 erwartet, eine Unterstützung sehen Marktteilnehmer bei 15.280.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 02:44 ET (07:44 GMT)