EUREX/DAX-Future kann Hoch im Verlauf nicht behaupten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann am Montag sein Hoch im Verlauf nicht behaupten. Der September-Kontrakt steigt um 39 auf 18.619 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18645 und das -tief bei 18.585 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1818 Kontrakte. Damit handelt der Terminkontrakt im neutralen Bereich seiner zuletzt ausgebildeten Handelsspanne zwischen 18.480 und 18.820 Zählern. Ein Ausbruch aus diesem Bereich deutet sich am Morgen nicht an.

