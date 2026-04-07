07.04.2026 08:32:42

EUREX/DAX-Future kann im Verlauf knappes Plus behaupten

DOW JONES--Der DAX-Future kann am Dienstag im Verlauf ein knappes Plus behaupten. Von seinem Tageshoch ist er allerdings bereits deutlich zurückgekommen, nahezu alle Gewinne hat der Terminkontrakt bereits wieder abgegeben. Anleger reagieren weiterhin nervös auf die Nachrichtenlage im Nahostkonflikt. Der Juni-Kontrakt gewinnt fünf auf 23.294 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.538 und das Tagestief bei 23.281 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 890 Kontrakte.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen