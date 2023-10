EUREX/DAX-Future kann sich im Verlauf vom Tief lösen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf im Minus, kann sich allerdings von seinem Tagestief lösen. Der Dezember-Kontrakt verliert 44 auf 15.294 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.345 und das Tagestief bei 15.221 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.023 Kontrakte. Die Umsätze sind am "Tag der Deutschen Einheit" bereits am Morgen sehr hoch. Positiv wäre, wenn der Kontrakt die Marke bei 15.265 nicht nochmals unterschreitet. Ein neues Tagestief würde neue Verkäufe nach sich ziehen. Der Weg nach oben ist begrenzt, da jüngst jede Erholung zum Abbau des Risikos von Investoren genutzt wurde.

October 03, 2023