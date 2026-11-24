DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagvormittag gegen 8.19 Uhr um 5 auf 25.417 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.505 und das Tagestief bei 25.359 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.164 Kontrakte.

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November 24, 2026 02:24 ET (07:24 GMT)