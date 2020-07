EUREX/DAX-Future kommt vom Tageshoch zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kommt am Mittwoch im Verlauf bereits wieder von seinem Tageshoch zurück. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 61,5 auf 12.814 Punkte. Das Tageshoch liegt bei 12.872 und das Tagestief bei 12.791 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.355 Kontrakte.

Charttechnisch ist der kurzfristig überkaufte Kontrakt damit erst einmal an seiner Widerstandszone im Bereich von 12.865 bis 12.906 Punkten gescheitert. Diese Zone gilt es herauszunehmen. Ansonsten droht ein erneuter Rücksetzer in den Bereich bei 12.500 Zählern. Momentan sieht es eher nach einem Verharren in der Seitwärtsbewegung aus.

July 15, 2020 02:31 ET (06:31 GMT)