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20.03.2026 08:16:39
EUREX/DAX-Future kommt von Tageshochs deutlich zurück
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr um 98 auf 22.951 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.068 und das Tagestief bei 22.951 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 79 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)
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