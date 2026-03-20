EUREX/DAX-Future kommt von Tageshochs deutlich zurück

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr um 98 auf 22.951 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.068 und das Tagestief bei 22.951 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 79 Kontrakte.

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March 20, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)