29.12.2025 08:45:39
EUREX/DAX-Future legt bei niedrigen Umsätzen zu
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montagvormittag nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 79 auf 24.583 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.590 und das Tagestief bei 24.519 Punkten. Umgesetzt wurden bisher vergleichsweise wenige 808 Kontrakte. Der Datenkalender ist diese Woche wie leergefegt, von dieser Seite sind kaum Impulse zu erwarten. Am Terminmarkt wird kaum mit größeren Schwankungen gerechnet, so notiert das Volatilitätsbarometer VDAX auf Jahrestief.
