EUREX/DAX-Future legt im Verlauf zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Spannend wird die Preisfeststellung gegen 13 Uhr MESZ, wenn die Oktober-Optionen auf den DAX verfallen. Hier könnte es von Interesse sein, die Marke bei 12.800 Punkten anzulaufen. Charttechnisch ist nach Aussage eines Händlers positiv zu werten, dass die Marke bei 12.600 Punkten am Vortag gehalten habe, diese sollte nicht per Schlusskurs unterschritten werden. Auf der anderen Seite ist im Bereich bei 12.800/12.820 Punkten ein erster Widerstand.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 12,5 auf 12.752,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.783,5 und das Tagestief bei 12.708,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.418 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 02:40 ET (06:40 GMT)