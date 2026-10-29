EUREX/DAX-Future leicht im Plus

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 7.59 Uhr um 34 auf 25.838 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.904 und das -tief bei 25.801 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 389 Kontrakte.

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October 29, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)