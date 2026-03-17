EUREX/DAX-Future löst sich etwas von den Tagestiefs

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.27 Uhr 92 auf 23.479 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.610 und das -tief bei 23.415 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.587 Kontrakte.

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March 17, 2026 03:36 ET (07:36 GMT)