EUREX/DAX-Future mit Abgaben

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.18 Uhr 123 auf 25.891 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.910 und das Tagestief bei 25.869 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 303 Kontrakte.

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September 09, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)