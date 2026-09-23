23.09.2026 08:14:40

EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.13 Uhr um 106 auf 25.894 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.902 und das Tagestief bei 25.832 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 396 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)

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