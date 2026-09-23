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23.09.2026 08:14:40
EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen
DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.13 Uhr um 106 auf 25.894 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.902 und das Tagestief bei 25.832 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 396 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)
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