EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.13 Uhr um 106 auf 25.894 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.902 und das Tagestief bei 25.832 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 396 Kontrakte.

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September 23, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)