EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.05 Uhr 31 auf 26.153 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.165 und das Tagestief bei 26.120 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 175 Kontrakte.

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August 20, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)