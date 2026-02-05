EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstag bis 8.15 Uhr um 28 auf 24.715 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.809 und das Tagestief bei 24.634 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 656 Kontrakte.

