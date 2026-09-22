22.09.2026 08:07:40

EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.06 Uhr um 37 auf 25.803 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.831 und das Tagestief bei 25.777 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 97 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

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