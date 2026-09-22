EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.06 Uhr um 37 auf 25.803 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.831 und das Tagestief bei 25.777 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 97 Kontrakte.

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September 22, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)