EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.02 Uhr um 53 auf 25.314 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.348 und das -tief bei 25.251 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 613 Kontrakte.

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October 26, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)