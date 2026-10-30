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30.10.2026 08:09:43
EUREX/DAX-Future mit kleineren Abgaben
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.06 Uhr 57 auf 26.103 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.200 und das -tief bei 26.057 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 766 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)
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