EUREX/DAX-Future mit kleineren Abgaben

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.06 Uhr 57 auf 26.103 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.200 und das -tief bei 26.057 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 766 Kontrakte.

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October 30, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)