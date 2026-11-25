DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.18 Uhr um 97 auf 25.157 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.243 und das Tagestief bei 25.112 Punkten. Umgesetzt wurden 1.303 Kontrakte.

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November 25, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)