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25.11.2026 08:18:46
EUREX/DAX-Future mit kleineren Aufschlägen
DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.18 Uhr um 97 auf 25.157 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.243 und das Tagestief bei 25.112 Punkten. Umgesetzt wurden 1.303 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)
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