EUREX/DAX-Future mit kräftigen Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.04 Uhr um 154 auf 25.688 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.743 und das Tagestief bei 25.637 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 478 Kontrakte.

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September 30, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)