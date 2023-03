EUREX/DAX-Future mit technischer Erholung

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorsichtig aufwärts geht es mit dem DAX-Future am Montag im Verlauf. Im Handel wird bisher von einer technisch bedingten Erholung nach dem Rücksetzer am Freitag gesprochen. Der März-Kontrakt steigt um 8:15 Uhr um 38 auf 15.289 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.302 und das -tief bei 15.253 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.322 Kontrakte. Spannend wird es, sollte das Freitagstief bei 15.204 Zählern unterschritten werden, dann sei mit erneutem Abgabedruck zu rechnen, so ein Marktteilnehmer. Spätestens ein Unterschreiten der unteren Flaggenbegrenzung im Bereich von gut 15.180 Punkten dürfte für erneuten Verkaufsdruck sorgen.

February 27, 2023 02:25 ET (07:25 GMT)